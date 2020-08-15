Лукашенко: хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но не надо вперед выставлять девчонок

Александр Лукашенко предостерег белорусов от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей.

«В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве», — сказал Лукашенко 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

«Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они — те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти», — сказал занимающий пост президента Лукашенко.

«Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!» — добавил Александр Лукашенко.

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