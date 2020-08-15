Опубликовано видео, как погиб Александр Тарайковский — его застрелили

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«Еврорадио» опубликовало видео, на котором видно, что Александр Тарайковский был застрелен силовиками.

34-летний минчанин Александр Тарайковский погиб на проспекте Пушкина в ночь на 11 августа и стал первой жертвой силовых разгонов мирных акций протеста, на которые белорусы вышли, чтобы защитить свои голоса на президентских выборах.

МВД утверждало, что Тарайковский погиб в результате взрыва в его руке неустановленного устройства. Однако на видео видно, что Тарайковский вышел к шеренге силовиков с поднятыми руками, в которых ничего нет.

Сегодня состоялись похороны Тарайковского. Проститься с Александром пришли тысячи жителей Минска.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: убийство гибель Тарайковского акция протеста Персона: Александр Тарайковский

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