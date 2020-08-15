Валерий Цепкало и Степан Путило объявлены в международный розыск
Претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало и создатель телеграм-канала Nexta Степан Путило объявлены в международный розыск. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, публикующий скриншоты из базы данных МВД России.
14 августа стало известно, что в Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении Путило — он подозревается в организации массовых беспорядков (чч. 1 и 3 ст. 293 УК). Основателю Nexta грозит до 15 лет лишения свободы.
О том, что в Беларуси возбуждено уголовно дело в отношении Цепкало, стало известно 15 августа из сообщения его представителя Алексея Урбана. По его информации, дело заведено по статье «получение взятки».
Валерий Цепкало выехал из Беларуси в конце июля с двумя детьми, поскольку ему поступила информация о готовящемся задержании. Цепкало вначале был в России, затем перебрался в Украину. 9 августа, в день президентских выборов, из Беларуси уехала его жена Вероника Цепкало — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает