Валерий Цепкало и Степан Путило объявлены в международный розыск

Претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало и создатель телеграм-канала Nexta Степан Путило объявлены в международный розыск. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, публикующий скриншоты из базы данных МВД России.

Фото sk.gov.by

14 августа стало известно, что в Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении Путило — он подозревается в организации массовых беспорядков (чч. 1 и 3 ст. 293 УК). Основателю Nexta грозит до 15 лет лишения свободы.

О том, что в Беларуси возбуждено уголовно дело в отношении Цепкало, стало известно 15 августа из сообщения его представителя Алексея Урбана. По его информации, дело заведено по статье «получение взятки».