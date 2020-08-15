США и Евросоюз проводят консультации по ситуации в Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео приветствует освобождение некоторых ранее задержанных участников протестов в Беларуси, но считает, что «этого недостаточно». Об этом он заявил журналистам 15 августа в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает onet.pl .

Майк Помпео. Фото kremlin.ru

«Выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, поэтому мы провели последние дни, консультируясь с нашими партнерами не только лично, но и по телефону, чтобы понять, что происходит», — сказал он.

Помпео добавил: ситуация в Беларуси «обсуждается с европейскими партнерами» для того, чтобы попытаться «максимально помочь белорусам обрести суверенитет и свободу».

По словам Помпео, сейчас «общая цель» заключается в том, чтобы «поддержать Беларусь и ее народ в построении свободной и демократической страны».

Протесты в Беларуси, как сказал госсекретарь США, проходят из-за того, что народ страны хочет «самоопределиться, выбрать свою власть», чтобы «гражданское общество могло действительно развиваться».