На БТ приехали Кочанова и Эйсмонт

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт встретились сегодня с сотрудниками Белтелерадиокомпании.

Встреча прошла в здании телекомпании в студии «600». В ней также принял участие руководитель БТ Иван Эйсмонт.

По имеющейся информации, многие сотрудники телекомпании требовали от руководства возможности честно освещать происходящие в стране события.

Есть вероятность, что творческий коллектив БТ может организовать забастовку.

Одновременно перед зданием БТ на улице Макаенка проходит акция протеста, в которой участвует несколько тысяч человек.