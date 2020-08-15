На БТ приехали Кочанова и Эйсмонт

/ Общество
Просмотров: 2041

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт встретились сегодня с сотрудниками Белтелерадиокомпании.

Встреча прошла в здании телекомпании в студии «600». В ней также принял участие руководитель БТ Иван Эйсмонт.

По имеющейся информации, многие сотрудники телекомпании требовали от руководства возможности честно освещать происходящие в стране события.

Есть вероятность, что творческий коллектив БТ может организовать забастовку.

Одновременно перед зданием БТ на улице Макаенка проходит акция протеста, в которой участвует несколько тысяч человек.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БТ Белтелерадиокомпания Персона: Наталья Кочанова Иван Эйсмонт Наталья Эйсмонт

Другие материалы на эту тему:

«Хватит врать!» На Макаёнка, 9 пришли сотни возмущенных зрителей

«Хватит врать!» На Макаёнка, 9 пришли сотни возмущенных зрителей

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. “Водны калапс” вачыма тэлежурналістаў

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. “Водны калапс” вачыма тэлежурналістаў

Белтелерадиокомпания получит из бюджета 48 миллионов долларов

Белтелерадиокомпания получит из бюджета 48 миллионов долларов

Геннадий Давыдько: тот, кто призывает на площадь, он для меня не изюм, а таракан

Геннадий Давыдько: тот, кто призывает на площадь, он для меня не изюм, а таракан