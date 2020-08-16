«Я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан». Старейший белорусский дипломат поддержал людей, вышедших на мирные протесты

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, бывший помощник президента, в своем видеообращении поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.









«Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом», — заявил Лещеня.

«Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах!» — сообщил дипломат.

Он считает, что для подобных действий властей «были предпосылки»: «15 лет назад у нас была открыта «Линия Сталина». И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел (Игорь Шуневич, глава МВД с 2012 по 2019 годы. — БелаПАН .), которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века!»

«МИД, представители которого защищают интересы Беларуси за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам. Силовики стремятся не допустить вмешательство во внутренние дела страны извне, — заявил посол Беларуси. — Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры».

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране, — подчеркнул Лещеня. — Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я — с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок.

«Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», — считает дипломат.