Синод БПЦ: надеемся, руководство страны остановит насилие, а проявивших зверство предаст суду

Синод Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) выступил с обращением к народу Беларуси. Текст обращения опубликован на портале БПЦ, передает БелаПАН .

Члены Синода БПЦ. Фото: church.by.

«Наша Родина охвачена сегодня духом волнения, — отметили члены синода. — И все, что происходит ныне, так или иначе имеет отношение к каждому из нас. Уходящая неделя стала для всех нас временем народного потрясения. Смута и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал на брата. Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей».

«Уже известно о двух смертях и множестве раненых в столкновениях, в том числе сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга; избитых и искалеченных в изоляторах временного содержания. Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий», — говорится в обращении.

Члены синода БПЦ, «категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство», призвали всех «остановиться и прекратить противостояние».

«Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению», — отметили православные иерархи.

По их убеждению, весь народ Беларуси должен проявить «благоразумие, единство, благородство, милосердие, разумность, подлинную христианскую любовь друг к другу и ответственность за свои поступки». Члены синода БПЦ призывали всех «простить обиды друг другу и сплотиться любовью к Богу и ближнему, чтобы сохранить родную Беларусь и передать ее последующим поколениям мирной, независимой и процветающей».

«Провокаторов и подстрекателей призываем одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию нашей страны и разделение нашего народа», — подчеркнули они.

В синоде отметили, что православная церковь «всегда была и будет с народом» и призвана «сделать все возможное, чтобы каждый страждущий был утешен, а каждый ищущий правды — был услышан».

«Вместе с тем православная церковь всегда была и будет вне политики. Мы не делим людей по партийному признаку или убеждению, не занимаемся пропагандой в пользу любых политических партий и лидеров, доктрин и режимов. Дело церкви — не разделять, а объединять людей, для всех быть всем, чтобы спасти хотя бы некоторых, к чему призывает нас апостол Павел», — говорится в обращении.