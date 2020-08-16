Всемирная организация против пыток начала документировать факты насилия в отношении участников протестов в Беларуси

Белорусские правозащитники и Всемирная организация против пыток начали кампанию «по документированию случаев пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения в отношении участников протестных выступлений», сообщает spring96.org .

«Ваши истории и свидетельства станут доказательствами преступных действий со стороны силовиков», — отмечает лишенный в Беларуси регистрации правозащитный центр «Весна».

В ходе кампании на специально созданных платформах правозащитники будут фиксировать все свидетельства пострадавших.

Жертвам избиений при задержании в РУВД или ИВС правозащитники предлагают написать свою историю, указав дату, место и обстоятельства задержания, место содержания и условия там.

«Укажите данные, которые помогут идентифицировать представителей власти в случае расследования (фамилии, номера, звания, приметы); сделайте несколько снимков телесных повреждений (если есть) на цифровую камеру при естественном освещении. Сообщите нам, если хотите оставить свои имена в тайне», — говорится в сообщении.

«Самый простой путь — заполните гугл-форму «Сбор и документирование фактов пыток», или пришлите файлы с описанием и снимками на электронный адрес: tortures2020@gmail.com , или свяжитесь с нашими журналистами или юристами, согласуйте встречу и расскажите свою историю под видеозапись по телефону в Минске: +375 17 394 63 11», — призывают жертв насилия организаторы кампании.

Они подчеркивают, что «в особых случаях анонимность сохранится, но в первую очередь важны истории тех, кто готов не скрывать своих имен».

«Одновременно вы можете попросить помощи в составлении жалобы на незаконное задержание, запрещенное обращение со стороны сотрудников милиции, другие нарушения представителей власти», — сообщают правозащитники.

Также пострадавшим, нуждающимся в психологической или анонимной медицинской помощи, предлагается заполнить соответствующие формы.