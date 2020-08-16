МИД Украины солидарен с ЕС в оценке президентских выборов в Беларуси

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МИД Украины выступил с заявлением, в котором «констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе».

Здание МИД Украины в Киеве. Фото: hubs.ua.

«Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским союзом о выборах в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев», — говорится в заявлении, которое поступило в БелаПАН.

Украинское внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что освобождение части задержанных «станет началом диалога власти с гражданским обществом с целью поиска компромиссов».

МИД призывает белорусское руководство «не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих».

Украина «считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основополагающих прав и свобод граждан».

Евросоюз не признал официальные итоги выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10%. С 9 августа в стране проходят массовые акции протеста против фальсификации волеизъявления граждан. В ходе подавления протестов было задержано не менее 6,7 тыс. человек, силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. По меньшей мере, один человек погиб: 34-летний Александр Тарайковский, судя по видеозаписям, фактически был расстрелян в упор возле станции минского метрополитена «Пушкинская». МВД утверждает, что в его руках сдетонировало взрывное устройство.

За широкий диалог между властью и обществом, против насилия выступил президент Украины Владимир Зеленский. Его предшественник на этом посту Петр Порошенко призвал к проведению в Беларуси новых выборов.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: заявление МИД Украины президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко Светлана Тихановская Александр Тарайковский Владимир Зеленский Петр Порошенко

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