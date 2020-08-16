Штаб Тихановской готов начать переговоры с властями о мирной передаче полномочий

«Мы всегда верили, что среди чиновников и в государственных медиа есть честные и порядочные люди. Мы видим, что у них, как и у многих других, сейчас проходит страх перед системой, и они готовы говорить то, что действительно думают о ситуации в стране», – говорится в распространенном штабом Светланы Тихановской обращении.

Штаб благодарит всех журналистов из государственных СМИ, которые вышли и не побоялись сказать правду, а также сотрудников Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке.

Светлана Тихановская и ее штаб заявляют о поддержке и солидарности с каждым работником телевидения, который присоединится к забастовке.

«Мы с надеждой смотрим на мирные акции на улицах городов. Мы видим, что стена посыпалась. Тот ужас и кровавое побоище, которые устроила власть на улицах наших городов, никогда не должны повториться», говорится в обращении.

Его авторы заявляют о готовности обсуждать с властями то, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства.

Штаб обращается ко всем трудовым коллективам с призывом присоединяться к бессрочной забастовке с требованиями:

- срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключенных и задержанных;

- увести из городов войска и ОМОН;

- привлечь к ответственности силовиков и лиц, отдававших приказы об избиениях, расстрелах и пытках мирных граждан;

- начать переговоры со сформированной переговорной группой о мирной передаче власти.

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