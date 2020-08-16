«Лукашенко должен уйти». Еще один белорусский дипломат выступил против нынешнего режима

За отставку Александра Лукашенко выступил бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич, сообщает БелаПАН .

Павел Мацукевич. Фото из фейсбука дипломата.

«Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» с хештэгом «Уходи».

Мацукевич возглавлял посольство Беларуси в Швейцарии с марта 2016 года и до недавнего времени.

Это уже второй белорусский дипломат, осудивший действия режима Лукашенко. Ранее посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, бывший помощник президента, в своем видеообращении поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

«Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах!» — сказал дипломат. «В Словакии я представляю Беларуси и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я — с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок. Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», — заявил дипломат.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей.

В связи с фальсификациями итогов голосования в Беларуси уже неделю длятся массовые уличные протесты. Первые три дня они жестко подавлялись силовиками — два человека погибли, по всей стране тысячи задержанных. Выходя на свободу, люди рассказывают шокирующие истории об истязаниях в РУВД и изоляторах.

ЕС и США заявили о непризнании итогов выборов. Мировое сообщество призвало белорусские власти немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить насилие и начать диалог с обществом.

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