«Он просил о помощи, а ему брызнули в лицо газом». Под Гомелем прощаются с Александром Вихором

В Костюковке под Гомелем 16 августа прощаются с 25-летним Александром Вихором, погибшим после жесткого задержания ОМОНом. На похоронах присутствует не менее тысячи человек.

Александр Вихор. Фото:

Как сообщает БелаПАН , свидетели, находившиеся с Вихором в СИЗО, на суде и в автозаке, утверждают, что ему было очень плохо, он просил о медицинской помощи и за него просили другие задержанные. Но никто не отреагировал.

На похоронах присутствует Сергей Шоман, который был вместе с Александром в автозаке. «Ему было плохо. Он звал маму, папу, просил о помощи. А ему надзиратели брызнули в лицо перцовым газом. Мы все вышли, а он один остался в автозаке. Я слышал, как они говорили: а с этим что делать? И кто-то ответил: пусть подыхает», — рассказал он.

Кадры прощания с погибшим. Фото: БелаПАН.

Александра Вихора задержали вечером 9 августа в районе площади Ленина. Его доставили в гомельский СИЗО, так как мест в ИВС уже не было. Мать трое суток разыскивала сына, но ей нигде не давали информации. 12 августа в Железнодорожном РОВД женщине сообщили, что он в морге.

У Александра было больное сердце, он много раз просил о помощи у силовиков после задержания, но его в итоге отвезли в психиатрическую больницу, а оттуда — в реанимацию соседней туберкулезной больницы, где он скончался.

15 августа в Минске хоронили 34-летнего Александра Тарайковского, который погиб вечером 10 августа около станции метро «Пушкинская» во время разгона митингующих силовиками. По версии МВД, он «пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него в руке. Но друзья и родные Тарайковского не верят официальной информации. Позже в интернете было распространено видео, на котором видно, что Тарайковский шел к цепи силовиков с поднятыми руками, в которых ничего не было.

Проститься с погибшим пришли тысячи людей.