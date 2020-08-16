В Гомеле начался Марш свободы

/ Общество
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Марш свободы проходит в Гомеле.

Несколько тысяч человеку сейчас идут по улице Советской. Участники шествия заняли тротуары с обеих сторон дороги.

 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш свободы акция солидарности Город: Гомель

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