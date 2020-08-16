В Гомеле начался Марш свободы 16.08.2020 / 14:31 / Общество Просмотров: 1283 A- A+ Марш свободы проходит в Гомеле. Несколько тысяч человеку сейчас идут по улице Советской. Участники шествия заняли тротуары с обеих сторон дороги. Сюжет: Акции протеста в Беларуси Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Марш свободы акция солидарности Город: Гомель Другие материалы на эту тему: Правительство не с народом. Как минчане звали премьер-министра на площадь «Мы — честные учителя». Минские педагоги массово вышли на улицу «Мы за перемены, за правду». Более 700 медиков вышли на акцию протеста в Минске В Витебске ОМОН задерживал девушек с цветами