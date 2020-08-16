Выступивший на провластном митинге мужчина заявил о фальсификациях на выборах
На провластном митинге в поддержку Лукашенко, который проходит на площади Независимости в Минске, выступил мужчина, который неожиданно заявил о фальсификациях во время президентских выборов.
По словам выступавшего, эти фальсификации идут только во вред Лукашенко, сообщает
Выступающий также высказался против избиений и пыток в отношении "тех пацанов, которые по своей глупости или убеждениям оказались в тюрьме". Он предложил создать независимые комиссии, которые будут расследовать все преступления и фальсификации во время прошедших выборов.
Выступление мужчины слушали молча, иногда — пытались прервать.