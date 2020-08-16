Выступивший на провластном митинге мужчина заявил о фальсификациях на выборах

На провластном митинге в поддержку Лукашенко, который проходит на площади Независимости в Минске, выступил мужчина, который неожиданно заявил о фальсификациях во время президентских выборов.

Митинг в поддержку Лукашенко. Фото: naviny.by/

По словам выступавшего, эти фальсификации идут только во вред Лукашенко, сообщает БелаПАН .

Выступающий также высказался против избиений и пыток в отношении "тех пацанов, которые по своей глупости или убеждениям оказались в тюрьме". Он предложил создать независимые комиссии, которые будут расследовать все преступления и фальсификации во время прошедших выборов.

Выступление мужчины слушали молча, иногда — пытались прервать.