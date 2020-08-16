Лукашенко: Мы станем все Брестской крепостью! Страну не отдадим!

Беларуси не нужны новые выборы, заявил Александр Лукашенко, выступая на митинге своих сторонников на площади Независимости в Минске 16 августа.

«Выборы состоялись, — объявил Лукашенко. — Не может быть больше 80 процентов фальсификаций! Нам предлагают новые выборы. Нас хотят уничтожить. Окунемся в новое болото. Кто пойдет на эти выборы?! Бандиты и урки! Пойдем на выборы — погибнем. Пойдем на выборы — перевернем страну».

«Нам предлагают новое правительство за рубежом. Их уже целых два, — сказал он. — Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое правительство и свое руководство и мы будем его избирать».

«Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят обуть в лапти и погонять плеткой. Я никогда не пойду на это! Этому не бывать! Я хочу, чтобы мы жили на своей земле, своим умом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы», — заявил Лукашенко, сообщает БелаПАН .

«Но я реалист, — заявил Лукашенко. — Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут завтра из своих нор, как крысы. Ими управляют кукловоды. Этому не бывать! Мы станем все Брестской крепостью! Страну не отдадим! Белорусы, думайте свое головой, ибо завтра за нас будут думать другие!»

«Мы построили красавицу-страну, кому вы ее решили отдать?! — обратился он к оппонентам. — Даже когда я буду мертвым, я не позволю вам отдать страну!»