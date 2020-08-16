Петербуржцы снова вышли на акцию солидарности к стенам консульства Беларуси

У белорусского консульства в Санкт-Петербурге (РФ) седьмой день проходит акция солидарности с белорусами, выступающими против результатов выборов президента. У стен отделения посольства, по оценкам «Росбалта» , собралось больше 150 человек.

Участники акции возле консульства, 15 августа с.г. Фото: землячество белорусов в Петербурге.

Участникам акции предлагают нарисовать на щеке флаг Беларуси, у многих на плечах полотнища флага.

Люди — как граждане России, так и Беларуси — несут белые и красные гвоздики с розами, чтобы возложить их к стене консульства в память о пострадавших от рук силовиков во время протестов. Люди пришли с маленькими детьми, с собаками, а одна девушка принесла с собой серого котенка.

В руках у пришедших плакаты с надписью «Run, Саша, run!» и «Он мне не батька!».

Периодически люди скандируют «Живе Беларусь!» и текст песни Ляписа Трубецкого «Не быць скотам».

Сотрудники правоохранительных органов дежурят у стен консульства, на участников акции почти не реагируют.

Горожане обсуждают друг с другом происходящее в стране и делятся Telegram-каналами, через которые узнают оперативную информацию. В одной компании обсуждают, что уже пять дней не могут связаться с друзьями, задержанными на одном из митингов.

«Сейчас главный бой идет у нас, а каждый из нас — патрон совести!» — заявил один из участников акции.

Напомним, жители Беларуси восьмой день протестуют против действующего президента Александра Лукашенко и требуют пересмотреть результаты выборов. Акции протеста в первые дни сопровождались массовыми задержаниями и избиениями. Работники ряда предприятий бастуют.