Лукашенко опять созвонился с Путиным

16 августа Александр Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

Фото kremlin.ru, из архива

Как сообщает пресс-служба Кремля, «продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне».

Отмечается, что российская сторона подтвердила «готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности».

Пресс-служба Лукашенко обращает внимание, что стороны «провели основательные консультации по всем вопросам».

Лукашенко созванивался с Путиным и вчера, 15 августа. По информации пресс-службы Кремля, «Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов».