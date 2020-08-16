Лукашенко опять созвонился с Путиным
16 августа Александр Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба Кремля, «продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне».
Отмечается, что российская сторона подтвердила «готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности».
Пресс-служба Лукашенко обращает внимание, что стороны «провели основательные консультации по всем вопросам».
Лукашенко созванивался с Путиным и вчера, 15 августа. По информации пресс-службы Кремля, «Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов».