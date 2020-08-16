Не менее 200 тысяч человек уже собралось у стелы на пр. Победителей в Минске

/ Общество
Просмотров: 4772

Сторонники перемен продолжают стекаться к стеле «Минск — город-герой». Назвать число участков «Марша за свободу» сложно, но, по оценкам наблюдателей и журналистов, это уже как минимум 200 тысяч человек.

Появилась информация, что перед собравшимися должна выступить Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и координатор штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико, который сейчас содержится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях.

Возле стелы — перебои с телефонной связью и интернетом, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Марш свободы акция протеста Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Бресте задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский

В Бресте задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский

Правительство не с народом. Как минчане звали премьер-министра на площадь

Правительство не с народом. Как минчане звали премьер-министра на площадь

Рабочие ММЗ выдвигают политические требования и готовы бастовать

Рабочие ММЗ выдвигают политические требования и готовы бастовать

«Мы — честные учителя». Минские педагоги массово вышли на улицу

«Мы — честные учителя». Минские педагоги массово вышли на улицу