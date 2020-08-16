Не менее 200 тысяч человек уже собралось у стелы на пр. Победителей в Минске

Сторонники перемен продолжают стекаться к стеле «Минск — город-герой». Назвать число участков «Марша за свободу» сложно, но, по оценкам наблюдателей и журналистов, это уже как минимум 200 тысяч человек.

Появилась информация, что перед собравшимися должна выступить Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и координатор штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико, который сейчас содержится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях.

Возле стелы — перебои с телефонной связью и интернетом, отмечает БелаПАН.