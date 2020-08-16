Лукашенко: загубите первого президента — это будет началом вашего конца

«Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили, я позвал вас, чтобы вы защитили свою страну и независимость», — заявил Александр Лукашенко, выступая на митинге своих сторонников на площади Независимости в Минске 16 августа.

Фото: скриншот видео Радыё Свабода.

Как передает БелаПАН , он напомнил, что в 90- годы на этой площади «стояли рабочие с кастрюлями и чайниками» и «просили кушать». «Я тогда поклялся не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник митингов, площадей. Не моя вина, что мне пришлось вас позвать на помощь», — завил он, обращаясь к участникам митинга.

По словам Лукашенко, белорусы получили от «великой империи, которая была дана нам богом, кровавый обрубок этой империи».

«Мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, но мы с вами эту власть утвердили, принимая в середине 90-х новую Конституцию. Вы просили очистить улицы и дороги от бандитов, я вам это сделал. Вы просили 20 долларов зарплаты, вы просили кусок хлеба, вы просили комбайн! Вы просили, чтобы можно было работать и чтобы было мясо и молоко на прилавках! Вы просили не приватизировать заводы и фабрики! Вы просили не отнимать землю у крестьян, не вводить платные медицину и образование. Короче, вы просили меня, совсем молодого и неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников — мы впервые в истории построили независимое государство» — заявил он.

«Я буду говорить и обращаться не к вам, — пояснил Лукашенко собравшимся. — Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший и дезориентирован. Я хочу спросить у вас — чего хотите вы сейчас. Вы хотите реформ? Скажите, каких, — завтра начнем! Вы хотите «вертолетных» денег!? Вы же знаете, что не бывает «вертолетных, воздушных» денег. Их надо зарабатывать каждый день в полях, на заводах и фабриках».

Он также заявил, что «танки и самолеты находятся в 15 минут лёта от наших границ». «Натовские войска наращивают военную мощь на западных границах нашей страны. Приказывают нам провести новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль, мы погибнем как народ и как нация», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул: «Вместо того, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить митингующих».

«Предупреждаю: играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и врачи, и учителя способны себя защитить сами, и защитят свою землю, — обратился он к оппонентам. — Не трогайте учителей, не трогайте врачей. Они не должны приходить и оправдываться, не трогайте журналистов госСМИ и их семьи. Не дай бог что-то случится — ответите сполна».

«Остановитесь! Не убивайте свое будущее и будущее своих детей. Мы — лакомый кусок для них. Скушают и не подавятся. Я хотел бы спросить — что с вами, белорусы!? …Загубите первого президента — это будет началом вашего конца. Вы будете стоять на коленях и молиться неизвестно на кого!»

Обращаясь к участникам митинга, Лукашенко заявил: «Ценность этого более чем 50-тысячного действа в том, что вы показали, кто в доме хозяин. Они должны считаться с мнением подавляющего большинства — нашим мнением!»

Выступление было очень эмоциональным, Лукашенко фактически непрерывно кричал в микрофон. Его речь перемежалась аплодисментами участников митинга, которые также скандировали «За батьку!» и «Беларусь!».