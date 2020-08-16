COVID-19. Число подтвержденных случаев в Беларуси достигло 69 516, умерло еще три человека

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 69 516 (+92 за последние сутки), скончалось 610 человек (+3), сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки количество новых случаев уменьшилось — днем ранее было новых 116 случаев и четыре смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 67 072 пациента (за последние сутки 325). Таким образом, излечилось 96,4% заболевших.

Проведено 1 422 158 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9569.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.