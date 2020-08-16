Путин пообещал Лукашенко содействие в разрешении возникших в Беларуси проблем «с учетом давления извне»

Владимир Путин и Александр Лукашенко 16 августа вновь поговорили по телефону.

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Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Кремля, «продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Беларуси, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне».

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Лукашенко информирует, что в ходе разговора «лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».

15 августа Лукашенко также разговаривал с Путиным по телефону. О своем намерении позвонить российскому президенту он сообщил в этот же день на совещании во Дворце Независимости. «Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства, — сказал Лукашенко. — То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси… Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились».

Выступая сегодня на митинге своих сторонников в Минске, Лукашенко заявил: «За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль, мы погибнем как государство, как народ и как нация».