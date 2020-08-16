На многотысячном митинге сторонников перемен в Гомеле требовали отставки Лукашенко

Многотысячный митинг сторонников перемен прошел 16 августа в Гомеле.

Люди прошли по Советской улице до площади Ленина, заняв всю улицу от площади Восстания до площади Ленина.

Как сообщает БелаПАН , демонстранты требовали отставки Лукашенко, передачи власти Светлане Тихановской, диалога с городской администрацией, освобождения всех задержанных на акциях и по политическим мотивам.

Гомельчане, которые вчера и позавчера вышли из СИЗО и ИВС, рассказывали с трибуны о жестоких пытках, которым их подвергали сотрудники ОМОНа. Люди скандировали «Лукашенко в автозак!», «Света, Света!» (имелась в виду Тихановская), «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!».

Митинг прошел мирно, информации о задержаниях нет.