На многотысячном митинге сторонников перемен в Гомеле требовали отставки Лукашенко
Многотысячный митинг сторонников перемен прошел 16 августа в Гомеле.
Люди прошли по Советской улице до площади Ленина, заняв всю улицу от площади Восстания до площади Ленина.
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Гомельчане, которые вчера и позавчера вышли из СИЗО и ИВС, рассказывали с трибуны о жестоких пытках, которым их подвергали сотрудники ОМОНа. Люди скандировали «Лукашенко в автозак!», «Света, Света!» (имелась в виду Тихановская), «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!».
Митинг прошел мирно, информации о задержаниях нет.