В Минске тысячи людей движутся по центральным проспектам к площади Независимости

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Тысячи протестующих направляются от стелы на пересечении проспектов Машерова и Победителей к площади Независимости. Сначала они шли по тротуарам проспекта Победителей, а затем вышли на проезжую часть, которую ГАИ освободила от движения автомобилей.

"Марш Свободы" в Минске. Фото: NEXTA/

По информации БелаПАН, участники акции против фальсификации итогов президентских выборов, произвола силовиков и в поддержку политзаключенных и задержанных в предыдущие дни протестов скандируют: «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Трибунал!» и другие лозунги. Часть людей остается возле стелы.

На площади Независимости после полудня состоялся митинг с участием Александра Лукашенко, в котором, по его мнению, участвовало 50 тыс. человек. Он повторил, что не собирается отдавать власть, а также заявил, что даже мертвый не позволит отдать страну.

Часть участников "Марша Свободы" уже достигла площади Независимости.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш за свободу Персона: Александр Лукашенко акция протеста Город: Минск

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