В Минске тысячи людей движутся по центральным проспектам к площади Независимости
Тысячи протестующих направляются от стелы на пересечении проспектов Машерова и Победителей к площади Независимости. Сначала они шли по тротуарам проспекта Победителей, а затем вышли на проезжую часть, которую ГАИ освободила от движения автомобилей.
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На площади Независимости после полудня состоялся митинг с участием Александра Лукашенко, в котором, по его мнению, участвовало 50 тыс. человек. Он повторил, что не собирается отдавать власть, а также заявил, что даже мертвый не позволит отдать страну.
Часть участников "Марша Свободы" уже достигла площади Независимости.