Правозащитники требуют возбуждения уголовного дела против истязавших мирных граждан силовиков

Правозащитники лишенного госрегистрации центра «Весна» обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором требуют немедленно возбудить уголовное дело в отношении силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями при разгоне мирных демонстрантов.

Задержание демонстранта в Витебске. Фото: БелаПАН,

Под заявлением, размещенным на сайте spring96.org, подписались председатель «Весны» Алесь Беляцкий, член совета центра Валентин Стефанович и юрист организации Павел Сапелко.

В заявлении указывается, что с 9 по 13 августа в разных районах Минска и других городов Беларуси сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства обороны осуществляли произвольные задержания граждан, за ними следовали пытки и акты жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения.

«Мы, члены правозащитного центра «Весна», требуем немедленного возбуждения уголовного дела по фактам этих инцидентов по признакам ст. 128, 426, 455 Уголовного кодекса, проведения расследования и привлечения к ответственности виновных лиц, — говорится в заявлении. — В соответствии со статьей 128 УК «Преступления против безопасности человечества», преступлением является незаконное содержание в заключении, похищение людей, за которым следуют пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с политическими убеждениями гражданского населения».

Правозащитники подчеркивают, что под пыткой понимается любое деяние, которым умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание для того, чтобы принудить человека к действиям, противоречащим его воле, в том числе чтобы получить сведения или признания, а также для наказания либо для иных целей, либо по любому поводу, основанному на дискриминации любого характера, если такая боль либо страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, возникающие вследствие применения мер процессуального или иного законного принуждения.

«Учитывая отсутствие законного основания для применения физической силы и спецсредств в помещениях и на территории отделов внутренних дел, а также в местах содержания административно задержанных и арестованных, действия сотрудников милиции не могут быть обоснованы соображениями соблюдения закона и порядка», — заявляют правозащитники.

С 9 августа в Минске и многих других городах Беларуси проходят массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули, водомет. Всего было задержано около семи тысяч участников протестов.

Белорусские правозащитные организации ранее обратились к главе МВД Юрию Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение в отношении задержанных в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке их к местам принудительного содержания. Есть многочисленные свидетельства очевидцев и самих пострадавших о жестоких пытках со стороны силовиков.

«Стало известно о том, что задержанные за участие в мирных акциях протеста 9, 10 и 11 августа находятся в бесчеловечных условиях, многие подвергаются пыткам, — говорится в заявлении. — Людей избивают, держат в переполненных камерах: по 40—50 человек в камере, рассчитанной только на 4—6 человек, из-за чего невозможно спать ночью, людям не хватает воздуха и пространства. Также сообщается, что людей не кормят, а при попытке присесть днем начинают избивать. Очень много людей из ЦИП увозят машины скорой помощи. В Гомеле во время задержания скончался молодой человек».

По информации Минздрава, было госпитализировано более 250 человек, пострадавших во время акций протеста. В Минске один демонстрант погиб. На 14 августа в больницах находилось 150 пострадавших в уличных акциях, в том числе переведенные из изоляторов.