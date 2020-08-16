Офис Зеленского: официальный Минск продемонстрировал, что историческая близость наших народов для него ничего не стоит

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал официальное заявление по поводу событий в Беларуси, сообщает УНИАН .

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua.

«Межгосударственные отношения — это, прежде всего, корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины.

«Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: причем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?», — говорится в заявлении.

Украина уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победы на них. Потому что корректность и терпение и являются признаком цивилизованности любой нации, говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в этой ситуации крайне важно доверие. «Если доверия нет, — а мир видит, что доверия и близко нет — то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие».

Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него ничего не стоит, отметили в офисе президента.

«Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков», — говорится в заявлении.