В Минске десятки тысяч сторонников перемен собрались на площади Независимости

Десятки тысяч сторонников перемен собрались на столичной площади Независимости.

За памятником Ленину стоят никем не охраняемые турникеты, ближе к Дому правительства находится один охранник, сообщает БелаПАН .

Отдельной группой пришли бывшие десантники с транспарантом «ВДВ с народом». Их приветствовали восторженными возгласами «Молодцы!».

На памятнике Ленину появились различные плакаты, в том числе «Тихановская наш президент». Люди скандируют «Трибунал!», «Уходи!», «Уволен!», «Свободу политзаключенным!».

К журналистам подходят участники акции и заявляют, что пришли по зову сердца, а не по разнарядке.

После полудня на площади Независимости прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Он тоже прибыл на площадь и в своем выступлении повторил, что власть отдавать не собирается.

Много фото и видео с акции в Минске здесь.