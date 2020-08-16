В Минске десятки тысяч сторонников перемен собрались на площади Независимости

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Десятки тысяч сторонников перемен собрались на столичной площади Независимости.

За памятником Ленину стоят никем не охраняемые турникеты, ближе к Дому правительства находится один охранник, сообщает БелаПАН.

Отдельной группой пришли бывшие десантники с транспарантом «ВДВ с народом». Их приветствовали восторженными возгласами «Молодцы!».

На памятнике Ленину появились различные плакаты, в том числе «Тихановская наш президент». Люди скандируют «Трибунал!», «Уходи!», «Уволен!», «Свободу политзаключенным!».

К журналистам подходят участники акции и заявляют, что пришли по зову сердца, а не по разнарядке.

После полудня на площади Независимости прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Он тоже прибыл на площадь и в своем выступлении повторил, что власть отдавать не собирается.

Много фото и видео с акции в Минске здесь.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: президентские выборы-2020 акция протеста Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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