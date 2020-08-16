На следующей неделе у литовской границы пройдут учения белорусской армии
С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений частей белорусской армии.
Как
Подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы Беларуси в воздушном пространстве.
В рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон «Гожский», где совместно с органами погранслужбы отработает вопросы усиления участков государственной границы.
В этот же период на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад.
Сейчас войска занимают районы по учениям на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач.