На следующей неделе у литовской границы пройдут учения белорусской армии

С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений частей белорусской армии.

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Как сообщает Минобороны страны, батареи реактивных дивизионов выдвинутся на участок местности вблизи города Островца, полигоны «Гожский» и «Неман». Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам (целям).

Подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы Беларуси в воздушном пространстве.

В рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон «Гожский», где совместно с органами погранслужбы отработает вопросы усиления участков государственной границы.

В этот же период на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад.

Сейчас войска занимают районы по учениям на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач.