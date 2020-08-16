Установлены новые цены на драгметаллы, скупаемые у граждан

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, меняются в Беларуси с 17 августа.

Согласно постановлению Минфина № 30 от 3 августа 2020 года, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят:

375-я проба — 47,39 рубля (ранее 45 рублей); 500-я — 63,19 рубля (ранее 60 рублей); 583-я, 585-я — 73,93 рубля (ранее 70,20 рубля); 750-я — 94,79 рубля (ранее 90 рублей); 900-я — 113,74 рубля (ранее 108 рублей); 916-я — 115,76 рубля (ранее 109,92 рубля); 950-я — 120,06 рубля (ранее 114 рублей); 958-я — 121,07 рубля (ранее 114,96 рубля).

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 17 августа принимается у населения по цене: 750-я проба — 1,06 рубля (ранее 0,82 рубля); 800-я — 1,13 рубля (ранее 0,87 рубля); 875-я — 1,23 рубля (ранее 0,95 рубля); 916-я — 1,29 рубля (ранее 1 рубль); 925-я — 1,30 рубля (ранее 1,01 рубля); 960-я — 1,35 рубля (ранее 1,05 рубля).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 56,34 рубля (ранее 51,30 рубля) за грамм.

Прежние цены действовали с 4 мая 2020 года.