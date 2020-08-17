Штаб Тихановской подаст заявление о возбуждении уголовного дела по факту смерти людей на акциях протеста

Штаб кандидата в президенты на выборах-2020 Светланы Тихановской 17 августа подаст заявление о возбуждении уголовного дела по факту смерти людей в ходе акций протеста, сообщила представитель штаба Мария Колесникова во время воскресных массовых выступлений в Минске.

«По фактам издевательств над людьми, по фактам незаконных действий правоохранительных органов. Все, кто применял насилие к демонстрантам и просто прохожим на улицах, в автозаках и впоследствии в РУВД и СИЗО, должны понести ответственность», — сказала она.

«Вчера мы прощались с Александром Тарайковским, который был убит на улице. Сегодня мы прощались с Александром Вихором, который умер после задержания, не дождавшись помощи. Ни один из причастных к насилию до сих пор не был наказан, ни одно уголовное дело не было заведено. До сих пор не освобождены люди из тюрем. Так не будет. Так не пойдет», — подчеркнула Колесникова.

«Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях несогласия: Виктор и Эдуард Бабарико, Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич, Игорь Лосик— и 4 тыс. человек, которые остаются в тюрьме. Все должны быть освобождены немедленно», — заявила соратница Тихановской.

По ее словам, всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация.

Колесникова поблагодарила граждан за то, что они не перестают «выражать свое несогласие», устраивать забастовки, отказываться признать результаты «несвободных выборов». «Чем больше мы будем продолжать выражать свое несогласие, тем быстрее наступят перемены. Впервые за 26 лет мы с вами чувствуем: мы свободная европейская нация и мы вместе победим», — отметила она.

Представитель штаба обратилась «к работникам заводов и фабрик, работникам гостелевидения, СМИ, чиновникам, дипломатам и ко всем силовым структурам»: «Это ваш последний шанс. Боритесь со своим страхом, как и каждый из нас. Мы все боялись. Сейчас мы все перестали бояться, посмотрите, как нас много. Боритесь со своим страхом и присоединяйтесь к нам. Мы вас поддержим».

«Нас в очередной раз хотят обмануть. Все 26 лет мы слышим только сплошное вранье и пустые обещания. У нас украли 26 лет жизни, 26 лет свободы. У нас украли выборы... Бывший президент должен подать в отставку. 26 лет кошмара должны закончиться. Он утопил страну в насилии», — заявила Колесникова.

По ее мнению, Лукашенко «не только главная угроза для белорусского народа, но и главная угроза для независимости страны». «Суверенитет Беларуси не предмет торговли и обсуждения», — подчеркнула она.

«Защищать свою страну от покушения на ее независимость белорусы будут так же отважно, как сейчас борются с насилием со стороны действующей власти. Мы знаем, что режим готов пойти на все, лишь бы удержать власть. События последней недели напугали действующую власть. Мы не успокоимся, мы не остановимся, пока нынешняя власть не уйдет в отставку и Беларусь не станет свободной страной», — заявила Колесникова.

16 августа министр внутренних дел Юрий Караев сообщил, что МВД разберется со всеми случаями превышения полномочий правоохранителями, но только после того, как ситуация успокоится.