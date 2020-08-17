Макрон: ЕС должен поддержать мирные протесты в Беларуси
Президент Франции Эмманюэль Макрон недвусмысленно поддержал мирные протесты, которые прокатились в частности по всей Беларуси.
«Европейский союз должен продолжить мобилизацию на стороне сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за соблюдение их прав, свободы и суверенитета», — такую запись сделал хозяин Елисейского дворца в своем микроблоге в ночь на 17 августа.
Накануне в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.
Ситуация в Беларуси стала одной из тем телефонного разговора Макрона и президента России Владимира Путина 12 августа. Французский лидер «выразил глубокую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан во время выборов», сообщила пресс-служба Елисейского дворца.