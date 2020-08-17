Макрон: ЕС должен поддержать мирные протесты в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон недвусмысленно поддержал мирные протесты, которые прокатились в частности по всей Беларуси.

«Европейский союз должен продолжить мобилизацию на стороне сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за соблюдение их прав, свободы и суверенитета», — такую запись сделал хозяин Елисейского дворца в своем микроблоге в ночь на 17 августа.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Накануне в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

Ситуация в Беларуси стала одной из тем телефонного разговора Макрона и президента России Владимира Путина 12 августа. Французский лидер «выразил глубокую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан во время выборов», сообщила пресс-служба Елисейского дворца.