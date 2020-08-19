Австрия выступает за новые выборы и санкции против ответственных за насилие в Беларуси
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Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался в поддержку санкций против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Беларуси.
«Нужна четкая реакция», — заявил он журналистам в Вене перед началом чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси, сообщает портал
Курц также призвал провести в стране свободные и честные выборы.
«Я рад проведению чрезвычайного саммита по ситуации в Беларуси, так как считаю ключевой четкую реакцию ЕС на положение дел там», — сказал Курц.
Канцлер высказался за диалог между Александром Лукашенко и оппозицией.
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