Австрия выступает за новые выборы и санкции против ответственных за насилие в Беларуси

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Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался в поддержку санкций против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Беларуси.

Александр Лукашенко и Себастьян Курц, 29 марта 2019 года / Фото из архива пресс-службы президента

«Нужна четкая реакция», — заявил он журналистам в Вене перед началом чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси, сообщает портал nachrichten.at.

Курц также призвал провести в стране свободные и честные выборы.

«Я рад проведению чрезвычайного саммита по ситуации в Беларуси, так как считаю ключевой четкую реакцию ЕС на положение дел там», — сказал Курц.

Канцлер высказался за диалог между Александром Лукашенко и оппозицией.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Австрия акции протеста президентские выборы-2020

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