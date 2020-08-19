Биржа: на торгах 19 августа выросли все основные валюты
Три основные иностранные валюты укрепили свои позиции на торгах БВФБ 19 августа.
Больше всего вырос евро. Плюс составил 0,0149 пункта — 2,9485 белорусского рубля.
Российский рубль добавил 0,0112 пункта — 3,3713 белорусского рубля за 100 российских.
На этом фоне почти «остался на месте» доллар — 2,4695 белорусского рубля (+0,0018 пункта).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by.
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