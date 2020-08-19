Биржа: на торгах 19 августа выросли все основные валюты

/ Экономика
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Три основные иностранные валюты укрепили свои позиции на торгах БВФБ 19 августа.

Больше всего вырос евро. Плюс составил 0,0149 пункта — 2,9485 белорусского рубля.

Российский рубль добавил 0,0112 пункта — 3,3713 белорусского рубля за 100 российских.

На этом фоне почти «остался на месте» доллар — 2,4695 белорусского рубля (+0,0018 пункта).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. 

Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by

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Тэги: валюта

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