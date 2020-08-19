Лукашенко назвал Координационный совет «черной сотней», которая «делит портфели»

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа назвал Координационный совет для обеспечения трансфера власти «черной сотней», которая «делит портфели». Заседание Совбеза с участием руководителей регионов прошло по видеосвязи.

«Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — сказал Лукашенко.

«Повторно хочу напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же сотен, с целью захвата власти карается законом», — отметил он.

Координационный совет для обеспечения трансфера власти не ставит цель захвата власти неконституционным путем, заявила доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на пресс-конференции 18 августа в Минске.

«Координационный совет является единым представительным органом белорусского общества. Он создан и будет функционировать по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе, — сказала Ковалькова. — Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь. Он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем. Не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок».