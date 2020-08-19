Украина вышла из ряда соглашений СНГ

Кабинет министров денонсировал договор о радионавигационном обеспечении и соглашений, касающихся гражданской авиации в рамках Содружества независимых государств.

Фото: kmu.gov.ua

Об этом 19 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ», — сказал он. По словам премьера, Украина является частью соответствующих международных и двусторонних договоров в этих сферах.

«Поэтому денонсация этих соглашений с СНГ — это ответ на нарушение Россией норм международного права и аннексию наших территорий», — пояснил Шмыгаль.