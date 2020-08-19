В президиум Координационного совета по трансферу власти избрано семь человек

Координационный совет по трансферу власти 19 августа провел свое первое заседание, на котором был избран президиум.

Как сообщает пресс-служба совета, в состав президиума вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представител МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

О создании координационного совета находящаяся в Литве кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила 14 августа. «С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», — заявила кандидат в видеообращении.