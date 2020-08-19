Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси

Европейский союз солидарен с народом Беларуси и не признает результаты президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель 19 августа на пресс-конференции по итогам внеочередной встречи совета, на которой обсуждалась ситуация в Беларуси.

«9 августа в Беларуси прошли выборы. Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Они не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результаты, объявленные белорусскими властями», — сказал Мишель

Он отметил, что белорусский народ «заслуживает лучшего». «Народ заслуживает демократического права выбирать своего лидера и решать свое будущее, — сказал он. — В результате этих выборов белорусы вышли на улицы, чтобы выразить свой протест, была объявлена забастовка. Вышли семьи, студенты, рабочие. Насилие против этих мирных протестующих было шокирующим и неприемлемым. Мы осуждаем эту жестокость и требуем провести тщательное и открытое расследование. Насилие должно быть немедленно прекращено, включая любые репрессии и насилие в отношении тех, кто пытается наладить национальный диалог».

Глава Евросовета также подчеркнул, что СМИ должны иметь возможность свободно освещать происходящие события.

«Протесты в Беларуси не касаются геополитики, — сказал Мишель. — Это в первую очередь национальный кризис. Это о праве людей свободно выбирать руководство страны. Мы поддерживаем право белорусского народа решать свою судьбу».

Евросоюз, по его словам, быстро введет санкции в отношении тех, кто ответствен за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов.

«Мы призываем белорусские власти найти мирный путь выхода из кризиса, прекратив насилие и начав национальный диалог, — сказал Мишель. — Все стороны должны поддерживать этот мирный путь. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и готовы приложить все усилия для того, чтобы данный кризис разрешился мирно».