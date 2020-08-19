ЕС выделит дополнительно 53 млн евро на поддержку гражданского общества и пострадавших от репрессий в Беларуси

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Евросоюз выделит дополнительно 53 млн евро на поддержку гражданского общества и пострадавших от репрессий в Беларуси, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 августа на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского совета.

Она также заявила, что ЕС введет персональные санкции в отношении тех, кто ответственен за репрессии и жестокость по отношению к мирным гражданам, а также за фальсификацию итогов президентских выборов в стране.
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Тэги: Беларусь-ЕС финансовая помощь репрессии милицейское насилие Персона: Урсула фон дер Ляйен

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