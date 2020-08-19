По итогам заседания Совбеза Лукашенко дал ряд поручений силовикам, МИДу, правительству и СМИ

Александр Лукашенко дал ряд поручений силовикам, МИДу и СМИ по итогам заседания Совбеза 19 августа, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Фото: пресс-служба Лукашенко

Госпогранкомитету поручено «усиление охраны госграницы, перекрытие финансовых потоков и каналов, направленных на финансирование протестов». Минобороны — «обратить внимание на передвижение войск НАТО, выводить вооруженные силы и технику на направления их передвижения». МВД — не допускать беспорядков (в стране и в Минске в особенности) и «защищать рабочие коллективы от угроз». КГБ поручено «выявлять и пресекать действия организаторов беспорядков, вскрывать каналы финансирования», МИДу — «доведение до руководителей западных государств информации о ситуации в РБ, предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков (финансирование)».

СМИ обязаны «разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой «черной сотни» (так Лукашенко назвал координационный совет оппозиции. — ред.) — путь в пропасть, и в целом активизироваться».

Правительству поручено контролировать «функционирование предприятий, оказывать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса, решать повседневные задачи и вопросы жизни граждан».