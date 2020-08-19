На смену «Яндекс.Такси» пришел новый сервис

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В Беларуси больше нет «Яндекс.Такси». Вместо этого приложения компания «Яндекс» запустила «Яндекс Go», сообщает сайт проекта.

По сути «Яндекс Go» — это то же «Яндекс.Такси», только с новыми функциями. Теперь можно не только заказать такси, но и отправить с машиной какой-либо груз.

«Курьер передаст документы, доставит цветы или довезет небольшой груз», — рассказали в компании.

Чтобы установить «Яндекс Go», достаточно обновить «Яндекс.Такси» до последней версии. А новые пользователи могут скачать приложение в Google Play и App Store.
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Тэги: Яндекс.Такси Яндекс Go

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