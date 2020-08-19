Председатель Госпогранкомитета отчитался о контролируемой обстановке на границе

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При всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема. Об этом в обращении к личному составу органов пограничной службы заявил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

Фото: ГПК

В качестве текущей основной задачи Лаппо назвал усиление охраны госграницы страны и недопущение провоза на ее территорию оружия, взрывчатки, наркотиков. Кроме того, важно не пропустить в республику преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни белорусских граждан.

«Именно в этот период могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации. В том числе и в отношении пограничников, — говорится в обращении. — Будьте особенно бдительны. Помните, вы защищаете свой народ. Именно ему вы давали присягу. От ваших действий сегодня зависит безопасность страны».
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Тэги: ГПК Персона: Анатолий Лаппо

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