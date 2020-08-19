СК заявляет, что умерший после огнестрельного ранения в голову брестчанин Геннадий Шутов нападал на милиционеров

Житель Бреста Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову, ставшее причиной его смерти, в результате противоправных действий — он совершил нападение на сотрудника милиции и пытался завладеть его табельным оружием. Это следует из сообщения Следственного комитета.

По данным следствиям, 11 августа в Бресте двое мужчин совершили нападение на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия.

Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами, пояснили в пресс-службе СК.

Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы.

Раненый был госпитализирован в учреждение здравоохранения и скончался 19 августа. Речь идет о 43-летнем жителе Бреста Геннадии Шутове. 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны, где скончался вечером 18 августа.

Как сообщал TUT.by , родственники мужчины общались с очевидцами, и те рассказывали, что Геннадий Шутов не дрался и не конфликтовал с милицей — просто шел.

Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия сотрудником правоохранительных органов.