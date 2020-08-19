Количество случаев COVID-19 увеличилось на 128 за сутки, умерло еще пять человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 69 801 (+128 за последние сутки), скончалось 622 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки количество новых случаев снова возросло — днем ранее было зафиксировано 84 случая и четыре смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 67 647 пациентов (за последние сутки 308). Таким образом, излечилось 96,9% заболевших.

Проведено 1 437 110 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 7578.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.