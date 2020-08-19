Акция протеста проходит напротив здания МВД в Минске

Около двухсот граждан проводят вечером 19 августа акцию протеста напротив комплекса зданий МВД в Минске.

Ранее в телеграм-каналах появился призыв прийти к отделениям внутренних дел городов, чтобы потребовать освобождения политзаключенных и справедливого суда над виновными в брутальных задержаниях демонстрантов.

Участники акции собрались на проспекте Независимости в районе магазина «Белкнига». Центральный вход в здание МВД находится на улице Городской Вал, однако эта улица перекрыта турникетами, по обеим сторонам улицы стоят сотрудники милиции.

Люди скандируют «Жыве Беларусь», держат в руках плакаты «Пытки это законно?», «Кто ответит за пытки?», а также Конституцию Беларуси.

Около 18:25 по проспекту Независимости проехала колонна из десятка автомобилей с официальными флагами Беларуси. Участники акции проводили их криками «Позор!».

Фото Сергея Сацюка