ВТО отчиталась о рекордном падении мировой торговли

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Всемирная торговая организация сообщила о рекордном падении мировой торговли до уровня кризиса 2008 года.

Индекс «Барометр торговли» снизился до рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении Всемирной торговой организации (ВТО).

Текущее значение индекса сопоставимо ситуацией в торговле в пик финансового кризиса 2008−2009 года. В аналогичный период прошлого года значение индекса было на 18,6 пункта выше.

«Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию», — говорится в сообщении ВТО.

В самой глубокой депрессии находятся грузовые авиаперевозки (индекс 76,5), автопроизводство (индекс 71,8) и контейнерные перевозки (индекс 86,9).
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Тэги: ВТО Беларусь-Россия-торговля

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