Из гродненского изолятора вышел Дмитрий Тит — доверенное лицо Светланы Тихановской

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19 августа в Гродно вышел на свободу Дмитрий Тит — доверенное лицо Светланы Тихановской. Об этом БелаПАН сообщил предприниматель Василий Яворчук, который отслеживал судьбу задержанных за участие в мирных протестах в областном центре.

Гродненец Дмитрий Тит был задержан 6 августа около 13:25 сотрудниками ГАИ. Он успел записать аудиосообщение, в котором рассказал о задержании. Причины задержания неизвестны.

По информации Яворчука, еще один задержанный в Гродно — участник мирных протестов Сергей Римша — вышел из изолятора несколько дней назад.

Ранее начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский сообщил, что в отношении Тита и Римши возбуждены уголовные дела. Однако пока неизвестно, закрыты ли эти дела или фигурантам просто изменили меру пресечения.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Дмитрий Тит Светлана Тихановская Город: Гродно

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