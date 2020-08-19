«Гендерные перспективы» приостанавливают сотрудничество с МВД из-за милицейского насилия

Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» приостанавливает сотрудничество с МВД Беларуси из-за применения силовиками беспрецедентно жестокого насилия и пыток к участникам мирных протестов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Объединение проводило с МВД совместную деятельность в области предупреждения домашнего насилия. Сотрудничество приостановлено на неопределенное время.

«Данное решение принято единодушно правлением и коллективом общественного объединения в связи с применением сотрудниками органов внутренних дел МВД РБ беспрецедентно жестокого насилия и пыток к участникам мирных протестов и произвольно задержанным гражданам в течение 9 – 12 августа 2020 года», — говорится в заявлении.

Организация считает невозможным «участие в совместной деятельности с государственным органом, сотрудники которого применяют неоправданное и немотивированное насилие к мирным гражданам, а руководство ведомства до настоящего времени не выступило с публичным осуждением данных действий, не начало их гласное расследование и не отстранило от службы сотрудников, грубо нарушивших основные принципы деятельности органов внутренних дел».

МОО «Гендерные перспективы» выражает сочувствие пострадавшим сотрудникам органов внутренних дел и осуждает насилие против них. «Считаем, что никто не должен подвергаться насилию. Вместе с тем, нас возмущает, что до настоящего времени нет публичной информации о привлечении к ответственности тех сотрудников органов внутренних дел и ОМОН, которые применяли насилие к мирным гражданам, в то время как расследования о насилии против сотрудников милиции начаты. Такой избирательный подход окончательно подрывает доверие граждан к правоохранительным органам в целом», — подчеркивает объединение.

В заявлении отмечается, что свобода слова, свобода выражения мнений и убеждений, гарантированные ст. 33 Конституции Беларуси, не должны наказываться государством ни в каком виде, а наоборот — безусловно поощряться и защищаться для построения общества на основе учета взаимных интересов и устойчивого развития.

«Мы хотим поблагодарить отдельных сотрудников МВД РБ и местных органов внутренних дел за эффективное взаимодействие на протяжении 10 лет деятельности нашей организации, за профессионализм, честность, порядочность, человеческие качества, служение интересам граждан и защиту их прав на жизнь без насилия», — говорится в заявлении.

МОО «Гендерные перспективы» также сообщает, что продолжит деятельность «в области предупреждения домашнего и гендерного насилия и оказания помощи жертвам насилия в рамках законодательства Республики Беларусь, включая деятельность общенациональной горячей линии». «Мы будем продолжать информировать пострадавших от домашнего насилия о возможностях получения помощи, ответственности агрессоров за совершение насилия, необходимости обращаться в милицию для защиты своих прав, а также сообщать в правоохранительные органы о фактах нарушения закона при рассмотрении дел по семейно-бытовому насилию», — говорится в заявлении.

Общественная организация призывает МВД «осудить насилие со стороны своих сотрудников по отношению с мирным гражданам, привлечь данных сотрудников к ответственности, принести публичные извинения от имени ведомства пострадавшим и их семьям».