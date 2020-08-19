Белорусы 4 сентября сыграют со сборной Албании в Лиге наций
В УЕФА после ряда ночных и утренних консультаций с национальными федерациями принято решение не отменять Лигу наций.
Такая возможность обсуждалась в последние дни под давлением так называемых футбольных топ-стран, которые настаивали на отмене турнира из-за чрезмерной загрузки календаря и проблем с пандемией коронавируса в Европе. Такая идея не нашла понимания у большинства остальных федераций, которые видят возможность заработка на матчах сборной, пишет
В случае отмены матчей сборных сложится ситуация, когда национальные команды не будут собираться в течение более чем года — такого не происходило со времен Второй мировой войны. В результате чиновникам УЕФА удалось убедить крупные федерации в необходимости проведения Лиги наций.
Сборная Беларуси выступит в группе 4 дивизиона «С» вместе с командами Албании, Казахстана и Литвы.
4 сентября состоятся матчи Беларусь — Албания (Минск, стадион Динамо, 21:45), Литва — Казахстан.
7 сентября: Казахстан — Беларусь (Алматы, стадион Центральный, 17:00), Албания — Литва.
11 октября: Литва — Беларусь (Вильнюс, стадион ФФЛ, 19:00), Казахстан — Албания.
14 октября: Беларусь — Казахстан (Минск, стадион Динамо, 21:45), Литва — Албания.
15 ноября: Беларусь — Литва (Минск, стадион Динамо, 20:00), Албания — Казахстан.
18 ноября: Албания — Беларусь (Тирана, Арена Комбетаре, 18:00), Казахстан — Литва.