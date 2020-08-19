Несколько тысяч человек вновь вышли на площадь Независимости

Несколько тысяч человек к 19 часам собрались на площади Независимости в Минске, чтобы выразить протест против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков.

Среди них те, кто часом ранее пришел на протест к зданию МВД. До ухода на площадь люди скандировали «Караева под суд!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Трибунал!», «Забастовка!», «Свободу слова для всех и каждого!».

К акции на площади Независимости присоединился активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Он принес звукоусиливающую аппаратуру.

Прошел митинг в формате свободного микрофона. «Нам придется выходить еще не один день, потому что Лукашенко «затягивал» нашу страну 26 лет», — сказал Винярский.

Супруга находящегося под арестом оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович сообщила собравшимся, что ее мужа в ночь на 18 августа перевезли из СИЗО №1 на ул. Володарского в Жодино. Адамович сделала вывод, что власть «боится колоссальной поддержки политзаключенных», и попросила граждан не прекращать акции.

Собравшиеся скандируют «Трибунал!», «Не забудем, не простим!».

С улицы Советской приехала колонна велосипедистов.

Проспект Независимости перекрыт для частного транспорта, однако общественный ходит, сообщает БелаПАН .

Фото Сергея Сацюка