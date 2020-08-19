Стачком «Беларуськалия» заявил о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление — угрозы, увольнения, силовое воздействие. Об этом было объявлено 19 августа на вечернем митинге в Солигорске.

На митинг собралось более тысячи человек — как участники забастовки, так и обычные жители города. Выступающие поддерживали забастовку, призывали присоединяться к ней, а также заявляли о беспрецедентном давлении на шахтеров.

Представители стачкома заявили, что в связи с событиями, произошедшими во время предвыборной кампании, выборов и в последующего периода, работники «Беларуськалия» «находились и находятся в таком психологическом состоянии, которое не позволяет качественно и безопасно для жизни и здоровья выполнять свои трудовые обязанности», они «вынуждены беспокоиться за безопасность своих семей, родных и близких».

Стачком напоминает, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

На митинге был озвучен список требований стачкома:

− признать результаты выборов президента недействительными;

− привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов;

− освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными;

− не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке;

− сохранить действие настоящего коллективного договора ОАО «Беларуськалий» на время забастовки и до истечения срока его действия;

− отменить контрактную форму найма с сохранением дохода работников, где тарифная часть составляет не менее 80% от дохода работника.

Стачком также потребовал от руководства «Беларуськалия» опубликовать перечисленные требования в СМИ и «иных ресурсах, обеспечивающих массовое ознакомление общественности и государственных органов».

Как сообщил БелаПАН пресс-атташе стачкома Глеб Сандрос, эти требования письменно поддержали более 4 тысяч человек.

На данный момент, по данным стачкома, остановлена работа трех из четырех обогатительных фабрик, но часть рабочих выдает руду на поверхность из-за давления администрации предприятия.

Рабочие договорились ежедневно собираться в 9:00 и 16:00 для обсуждения текущей ситуации.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового производства калийных удобрений. Продукция предприятия экспортируется более чем в 120 стран. 100% акций «Беларуськалия» принадлежат Республике Беларусь. По последним официальным данным, на предприятии работает более 16 тысяч человек.