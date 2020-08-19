«Голоса не будут заглушены террором». Байден поддержал протестующих в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил поддержку протестующим против Лукашенко в Беларуси.

«Отважные граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками», — написал он в Twitter. По словам Байдена, США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к проведению справедливых выборов.

«России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась — дело не в геополитике, а в праве избирать своих лидеров», — добавил Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США «пристально следят» за протестами в Беларуси, и что эта ситуация «ужасная».