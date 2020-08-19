«Голоса не будут заглушены террором». Байден поддержал протестующих в Беларуси

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил поддержку протестующим против Лукашенко в Беларуси.

«Отважные граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками», — написал он в Twitter. По словам Байдена, США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к проведению справедливых выборов.

«России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась — дело не в геополитике, а в праве избирать своих лидеров», — добавил Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США «пристально следят» за протестами в Беларуси, и что эта ситуация «ужасная».
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Тэги: Беларусь-США милицейское насилие Персона: Джо Байден Александр Лукашенко

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